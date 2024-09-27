Kuşadası'nda Yaya Öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
A.D'nin kullandığı 16 AUP 107 plakalı otomobil, Güzelçamlı- Davutlar kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Efeoğlu'na (28) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Efeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Efeoğlu'nun cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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