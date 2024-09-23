Kuşadası\'nda Yeni Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi Tamamlandı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Sevgi Plajı boyunca yapımı tamamlanan 20 kilometre uzunluğunda ki bisiklet ve yürüyüş yolu ile Atatürk Bulvarı üzerinde kullanıma açılan bisiklet ve yürüyüş yolu, ilçe genelinde araç trafiğini azalttı.

Kuşadası ilçesinin birçok sahil şeridine bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldı. Bisiklet sürücülerinin güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlayan projeler, ilçe genelinde araç trafiğinin de azalmasına katkı sağladı.

"Kentimiz için çalışmayı sürdüreceğiz"

Kuşadası'nda turizmi geliştirmek ve kenti daha modern bir hale getirmek için çalışmalarının süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Turizmin incisi, Aydın'ımızın göz bebeği Kuşadası'na projelerimizle kentimize değer katmaya devam ediyoruz. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'nın ismini dünyada duyurmak, daha modern bir kent yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.