Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, "Yerin Hatırası" Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, "Yerin Hatırası" Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

02.02.2026 17:46  Güncelleme: 22:00
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında açılan 'Yerin Hatırası' sergisi, felaketin izlerini ve insan direncini gözler önüne seriyor. Fotoğraf sanatçısı Hakan Ünal, deprem sonrası tanıklıklarını sanatla aktarıyor.

(AYDIN) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında dayanışmanın ortak hafızası, Kuşadası'nda sanatla yeniden hayat buldu. İbramaki Sanat Galerisi'nde ziyarete açılan "Yerin Hatırası" adlı fotoğraf sergisi, felaketin izlerini ve geride bıraktığı derin yaraları sarsıcı karelerle gözler önüne serdi.

Hatay Dörtyollu fotoğraf sanatçısı Hakan Ünal'ın imzasını taşıyan"Yerin Hatırası" adlı fotoğraf sergisinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan yıkım, kayıplar ve enkazın içinden yükselen insan direncini anlatan 34 eser yer alıyor. Depremin hemen ardından kurtarma çalışmalarına bizzat katılan Ünal, 7 ay boyunca tanıklık ettiği yaşanmışlıkları objektifine taşıdığını belirterek, serginin amacını "unutulmaması ve ders çıkarılması gereken bir gerçeği göstermek" sözleriyle anlatıyor.

"Deprem bu ülkenin kaderi olmamalı" vurgusuyla dikkati çeken Ünal, serginin yalnızca geçmişin acılarını değil, geleceğe ilişkin sorumlulukları da hatırlattığını söylüyor. "Yerin Hatırası" sergisi, fotoğraflar aracılığıyla yalnızca bir felaketi anlatmıyor; aynı zamanda dayanışmayı, toplumsal hafızayı ve yeniden ayağa kalkma iradesini de görünür kılıyor.

Kuşadası'nı özellikle tercih ettiğini dile getiren sanatçı, kentin sanata ve sanatçıya verdiği değerin bu sergi için belirleyici olduğunu vurguladı. Ünal, serginin hayata geçirilmesinde sağlanan destek dolayısıyla Kuşadası Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

İbramaki Sanat Galerisi'nde açılan sergi, 6 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Hakan Ünal, Deprem, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

