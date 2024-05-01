Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Soğucak Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. 1447'nci Sokak'ta bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşeniyor.

01.05.2024 00:15  Güncelleme: 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Soğucak Mahallesi 1447'nci Sokak'taki yaklaşık bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşeniyor.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Soğucak'taki 1447'nci Sokak'ta bin metrekarelik alanı kilit parke taşıyla kaplıyor.

Bordür imalatının da yapıldığı çalışmanın tamamlanmasının ardından ekiplerce yine Soğucak Mahallesi'nde bulunan 1407'nci ve 4774'üncü sokakların üstyapıları yenilenmeye başlanacak.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Soğucak, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
22:03 Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı
21:52 Esenyurt’taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 01:23:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement