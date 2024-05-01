Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Soğucak Mahallesi 1447'nci Sokak'taki yaklaşık bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşeniyor.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Soğucak'taki 1447'nci Sokak'ta bin metrekarelik alanı kilit parke taşıyla kaplıyor.

Bordür imalatının da yapıldığı çalışmanın tamamlanmasının ardından ekiplerce yine Soğucak Mahallesi'nde bulunan 1407'nci ve 4774'üncü sokakların üstyapıları yenilenmeye başlanacak.