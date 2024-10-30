Kuşadası\'nda Yol Yapım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak hayat geçirilen çalışmalar ile modern, konforlu ve güvenli yolların sayısının artırılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konforlu yollara sahip modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma amacıyla çalışıyor. Yol yapım çalışmalarında ekiplerce kentin farklı mahallelerinde sıcak asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşeme çalışmasının yanı sıra yağmur suyu hattı ve ızgarası ile kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiriliyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol yapım çalışmaları kapsamında son durağı Karaova ile Değirmendere mahalleleri oldu. Karaova Mahallesi'nde 9 bin 200 metrekarelik alana sahip Efes 2-3 Evleri ve bağlantı yollarını sıcak asfaltla kaplamaya başlayan ekipler, eş zamanlı olarak Değirmendere'de bulunan 3534'üncü Sokak'ta da kilit parke taşı döşüyor. Her iki mahallede de yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.