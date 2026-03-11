Kuşadası Belediyesi'nden Değirmendere Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışması

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi 3525 ve 3544. sokaklarda kilit parke taşı çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi, Değirmendere Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3525 ve 3544. sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmanın ardından mahalle, yaklaşık 2 bin 900 metrekare daha yeni yola kavuşacak.

Yol yapım çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.