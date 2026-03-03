Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Denetimlerini Sürdürüyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreyi korumak amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Karaova Mahallesi sahil kesiminde denetim yapan ekipler, ortak yaşam alanlarına inşaat ve tadilat atıkları bırakan kişileri belirleyip, haklarında idari para cezası uyguladı.

Kuşadası Belediyesi, çevreye gelişigüzel bırakılan inşaat ve tadilat atıklarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan motorize ekipler, Karaova Mahallesi sahil kesiminde gerçekleştirdikleri son denetimde, çevreyi kirlettiğini tespit ettikleri kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgi maddeleri uyarınca idari para cezası uyguladı. Atıkların kaldırılması ve kamusal alanın temizlenmesi için de ihtarname düzenledi.

Zabıta ekipleri, kent genelinde sürdürülen denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, vatandaşlara da çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Zabıta tarafından özellikle inşaat ve tadilat çalışmaları sonrası ortaya çıkan atıkların çevreye bırakılmaması, ilgili birimlerle iletişime geçilerek uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği hatırlatıldı.