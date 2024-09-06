Kuşadası\'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlanacak

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklere kutlanacak. Resmi törenle başlayacak olan kutlamalar, fener alayı ve Kuşadası Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile devam edecek.

7 Eylül Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları, sabah saat 09.45'te Hükümet Konağı'nda esareti temsil eden kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını anlatan canlandırma ile başlayacak. Saat 10.00'da Atatürk Meydanı'nda çelenk töreni ve resmi kutlamalar ile devam edecek kurtuluş günü kutlamaları, saat 19.30'da Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fener alayı ile devam edecek. Kısmet Otel kavşağından başlayacak olan fener alayı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşecek olan Kuşadası Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile sona erecek.