Kuşadası\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104\'üncü yılı Atatürk Meydanı\'nda törenle kutlandı

(AYDIN) - Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Bizlere düşen görev kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı ve güzel Kuşadası'nı geleceğe daha güçlü taşımaktır. Kuşadası için daha çok çalışıp, üreteceğiz" dedi.

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı törenle kutlandı. Kutlamalar sabah 09.30'da Kaymakamlık binasında esareti simgeleyen kız çocuğunun efeler tarafından sembolik olarak kurtarılmasıyla başladı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam eden kutlamalara; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Yarbay Gülçin Hayat, YENİ Parti Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile ilçede görev yapan idari amirler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Keklik, Demirtaş ve Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Yarbay Gülçin Hayat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlama programında çeşitli halk oyunları gösterileri de segilendi.

"KUŞADASI İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Demirtaş, "Bugün Kuşadası için bağımsızlığın ve vatan sevgisinin yeniden hayat bulduğu çok özel bir gün. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal edilen Kuşadası, milletimizin bağımsızlık iradesi ve Kuvayı Milliye'nin kahramanca mücadelesiyle 7 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuştu. Bu mücadelede Mahmut Esat Bozkurt, Kuşadalı Çam Mehmet, Yörük Ali Efe ve bölgedeki diğer Kuvayı Milliye mensupları, Kuşadası halkıyla omuz omuza verip, Milli Mücadele tarihimizde önemli bir iz bırakmıştır. Bu zafer yalnızca Kuşadası'nın değil, esareti asla kabul etmeyen Türk Milletinin bağımsızlık iradesinin zaferidir. Bizlere düşen görev kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı ve güzel Kuşadası'nı geleceğe daha güçlü taşımaktır. Kuşadası için daha çok çalışıp, üreteceğiz" diye konuştu.