Kuşadası, Turizm Sezonuna Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kuşadası, Turizm Sezonuna Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonuna hazırlık kapsamında temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Park ve yeşil alanlarda yapılan düzenlemeler ile tatilcilerin yoğun olarak ziyaret edeceği bölgelerde çalışmalar devam ediyor.

08.04.2025 15:49  Güncelleme: 16:13
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kenti turizm sezonuna hazırlamak için başlattığı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda farklı noktalarda temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği turistik çarşılar, park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapıyor.

Kuşadası'nda, turizm sezonu hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında ağaç budama ve yabani ot temizliğinin yanı sıra park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları düzenli olarak yıkayıp, dezenfekte ediyor. Acil Müdahale ekipleri de turistik çarşılarda tamirat ve tadilat işlemi gerçekleştiriyor.

"Kuşadası her yönüyle sezona hazır bir şekilde girecek"

Belediye Başkanı Ömer Günel, tatil için Kuşadası'na gelecek olan misafirleri her zaman olduğu gibi bu yıl da modern, yeşil ve tertemiz bir çehreyle karşılayacaklarını belirterek, "Kentimizi turizm sezonuna hazırlamak amacı ile yürüttüğümüz çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Bir turizm kenti olarak cadde ve sokaklarımız ile yeşil alanlarımız ve plajlarımızı kentimizin vitrini olarak görüyoruz. Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının devam edeceği halk plajlarımızda da yakın zamanda düzenleme çalışmalarımız başlayacak. Kuşadası her yönüyle sezona hazır bir şekilde girecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası, Turizm Sezonuna Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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