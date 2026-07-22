Kuşadası ve Söke'ye Yeni Su İsale Hattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası ve Söke'ye Yeni Su İsale Hattı

22.07.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Kuşadası Söke İsale Hattı'nın imzalandığını ve 303 bin kişiye su temin edileceğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçeleri ile çevre yerleşimlerinin gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılayacak Kuşadası Söke İsale Hattı Sözleşmesi'nin imzalandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) su ve sulama yatırımlarına devam ettiğini bildirdi. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın getirdiği kuraklık riskine karşı yatırımların zamanında yapılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, ülkenin önemli tarım ve turizm merkezlerinden olan bölgenin içme suyu teminine yönelik Aydın Kuşadası Söke İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nde ihale sürecinin tamamlandığını belirtti. Bakan Yumaklı, Sarıçay Barajı'ndan yıllık 20,75 milyon metreküp su aktarılacak olan Aydın Kuşadası Söke İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin ihale sözleşme bedelinin 2 milyar 715 milyon TL olduğunu aktararak, projenin bölgede 300 binden fazla vatandaşa hizmet vereceğinin altını çizdi. Projeyle Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının garanti altına alındığını bildiren Yumaklı, "Tesis tamamlandığında bölgede toplam 303 bin 160 kişiye kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılacak. Projenin ana su kaynağı olan Sarıçay Barajı gövde inşaatında yüzde 88 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Proje kapsamında; 67 kilometre uzunluğunda çelik boru isale hattı, 1 adet terfi merkezi ve her biri 1000 metreküp kapasiteli 4 adet yeni su deposu inşa edilecek. İsale hattı inşaatının ilerleme durumuna göre 100 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinin ihalesi de ayrıca gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

'YAŞAMSAL BİR ZORUNLULUK'

Bakan Yumaklı, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli yaşam için suyun olmazsa olmaz niteliğinde temel bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Sürekli gelişen bir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan birisi hiç şüphesiz sudur. Yeterli miktarda ve iyi kalitede içme suyuna erişim yaşamsal bir gerekliliktir. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yükselen hayat standartları, kişi başına düşen su ihtiyacını da artırmaktadır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması bir tercih değil, zorunluluktur. Dünyada ve ülkemizde su kaynakları kısıtlı olsa da doğru ve etkin su yönetimi anlayışıyla su kıtlığının önüne geçmek mümkündür" dedi.

'2071'E KADAR SU İHTİYACINI PLANLADIK'

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1968 yılından bu yana hizmete aldığı 436 içme suyu projesiyle yıllık 5,4 milyar metreküp su temin ettiğini belirten Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde yürütülen stratejik planlamaya ilişkin, "Mardin'den Edirne'ye, Trabzon'dan Afyonkarahisar'a kadar ülkemizin dört bir yanında içme suyu yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bakanlık olarak şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması adına hazırladığımız '81 İl İçmesuyu Eylem Planı' ile illerimizin 2040, 2055 ve hatta 2071 yıllarına kadar olan su ihtiyacını detaylıca planladık. Bu eylem planı sayesinde, yaşanan kurak dönemlerde dahi vatandaşlarımıza su sıkıntısını hissettirmeden süreci yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yeni yapılacak Kuşadası Söke İsale Hattı'nın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası ve Söke'ye Yeni Su İsale Hattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
09:25
Apple’dan yeni hamle 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
08:49
Para için her yol mübah mı Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:36:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası ve Söke'ye Yeni Su İsale Hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.