Kuşadasıspor'un Yeni Başkanı Yaser Doğan'dan Başkan Günel'e Ziyaret - Son Dakika
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Kuşadasıspor'un Yeni Başkanı Yaser Doğan'dan Başkan Günel'e Ziyaret

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un yeni başkanı Yaser Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek destek sözü verdi. Doğan, kulübe sağladığı katkılardan dolayı Başkan Günel'e teşekkür etti.

04.12.2024 12:33
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Yaser Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Günel, "Kuşadasıspor'un ve yeni yönetiminin gerçekleştireceği çalışmalarda başarılı olacağına inancım tam" dedi.

TFF 3. Lig 1'inci Grup temsilcisi Kuşadasıspor'da, 18 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurulda iş insanı Yaser Doğan başkanlığa seçildi. Yeni yönetim, görev dağılımını yapmasının ardından Başkan Günel'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kuşadasıspor Başkanı Yaser Doğan, Başkan Günel'e kulübe sunduğu katkı ve destek dolayısıyla teşekkür ettiklerini belirterek, "Kentimizin takımına her zaman sahip çıktınız. Kuşadasıspor 24 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel lige sizin döneminizde yükseldi. Bundan sonra da sizi hep yanımızda göreceğimizden eminiz" diye konuştu.

Başkan Günel ise "Kulübümüzün yeni Başkanı Yaser Doğan'a başarılar diliyorum. Kentimizin takımı Kuşadasıspor'a desteğimiz devam edecek. Kuşadasıspor'un ve yeni yönetimin gerçekleştireceği çalışmalarda başarılı olacağına inancım tam" ifadelerini kullandı.

Günel, Kuşadasıspor Başkanı Yaser Doğan ve yönetim kurulunun ziyaretinden sonra akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi. Futbolculara deplasmanda oynayacakları Muş 1984 maçı öncesi başarılar dileyen Günel, takıma moral verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadasıspor'un Yeni Başkanı Yaser Doğan'dan Başkan Günel'e Ziyaret - Son Dakika

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