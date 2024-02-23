Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Avrasya Ekonomik Zirvesi\'nde övgü aldı

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ÇEKİM TARİHİ: 22 Şubat 2024

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Oturumdan çeşitli görüntüler

İstanbul'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kazan-kazan işbirliğini güçlendirerek dünya barışı ve istikrarına yaptığı katkılardan övgüyle bahsedildi.

Zirvenin ikinci günü olan Perşembe günü düzenlenen "Barış Arzusu: Kuşak ve Yol 11 Yaşında" başlıklı özel bir oturumda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başarıları ve sunduğu katkılar dile getirildi.

Özbekistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Shanghai İşbirliği Örgütü eski Genel Sekreteri Vladimir Norov, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel bir karşılıklı bağlantı ağı yaratarak dünya ekonomisinin gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi.

Norov, Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan kıtalararası ulaşım hattının özellikle Kovid-19 pandemisi sırasında küresel tedarik zincirinin istikrara kavuşturulmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Norov, "Modern dünya ekonomisi temelinde ulaşımda karşılıklı bağlantı; mal, sermaye ve hizmetlerin ülkeler arasındaki değiş tokuşuna imkan verirken uluslararası ekonomik işbirliğini de güçlendiriyor" diye ekledi.

Bosna Hersek Federasyonu Gazi ve Engelliler Bakanı Nedzad Lokmic ise Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin birliği teşvik etmesi bakımından insanlık için "son derece" önemli olduğunu ifade etti.

Lokmic, "Barış içinde yaşamak sadece bir mücadele değil, aynı zamanda hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak adına müşterek ahlaki ve siyasi bir sorumluluktur" dedi.

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen ve Çarşamba günü başlayan 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi, küresel büyümeyi etkileyen zorluklara yönelik çözümlere odaklanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)