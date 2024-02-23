Kuşak ve Yol İnisiyatifi Dünya Barışına Katkı Sağlıyor

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İSTANBUL, 23 Şubat (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nin ikinci günü olan Perşembe günü, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kazan-kazan işbirliğini güçlendirerek dünya barışı ve istikrarına yaptığı katkılardan övgüyle bahsedildi.

"Barış Arzusu: Kuşak ve Yol 11 Yaşında" başlıklı özel oturumda konuşan Çinli düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün Başkanı Liu Gang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başlatılmasından bu yana inisiyatif kapsamında 3.000'den fazla proje için anlaşma imzalandığını ve 1 trilyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bu, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını nasıl hayata geçirdiğine dair önemli bir örnek" diyen Liu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "uluslararası işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturduğunu ve insanlığın ortak kalkınması için mümkün olan en geniş zeminde birbirine yaklaşan çıkarları aradığını" sözlerine ekledi.

Özbekistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Shanghai İşbirliği Örgütü eski Genel Sekreteri Vladimir Norov ise Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin küresel bir karşılıklı bağlantı ağı yaratarak dünya ekonomisinin gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi.

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen ve Çarşamba günü başlayan 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi, küresel büyümeyi etkileyen zorluklara yönelik çözümlere odaklanıyor.