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Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Hatice Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Alevlerin yandaki evlere sıçramaması için yoğun gayret sarf eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Hatice Kara'nın yangın sırasında evde olmadığı öğrenilirken, evinin yandığını gören Kara, büyük üzüntü yaşadı.