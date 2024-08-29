Kuşcenneti Futbol Turnuvası gölün kıyısını çöplüğe çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşcenneti Futbol Turnuvası gölün kıyısını çöplüğe çevirdi

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen futbol turnuvası çevre katliamına dönüştü. Kuşcenneti Gölü'ne 20 metre, Kuşcenneti Milli Parkı'na ise 1 kilometre uzaklıkta bulunan futbol sahasında düzenlenen '3. Geleneksel Kuşcenneti Futbol Turnuvası' büyük bir çevre kirliliğine yol açtı.

29.08.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşcenneti Futbol Turnuvası gölün kıyısını çöplüğe çevirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen futbol turnuvası çevre katliamına dönüştü.

Kuşcenneti Gölü'ne 20 metre, Kuşcenneti Milli Parkı'na ise 1 kilometre uzaklıkta bulunan futbol sahasında düzenlenen "3. Geleneksel Kuşcenneti Futbol Turnuvası" büyük bir çevre kirliliğine yol açtı. Kuşcenneti Mahalle Muhtarı Murat Özgenç'in aynı zamanda başkanı da olduğu Kuşcenneti Birlik ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuva boyunca futbol sahasının etrafı deyim yerindeyse çöplüğe döndü. Sahanın çevresinde çöplerin yere atılmaması için uyarı levhaları ve çöp konteynerleri ile çöp kovaları bulunsa da, çevreye yayılan çöp yoğunluğu o denli büyük oldu ki çöpler Kuşcenneti Gölü'ne kadar ulaştı.

Toplam 160'ın üzerinde kuş türü ve 15'in üzerinde balık türüne ev sahipliği yapan ve uzmanların en ufak bir kirliliğin bile bu ekosisteme büyük zararlar vereceği uyarısında bulunduğu koruma altındaki gölün çevresinde oluşan bu manzara yürekleri burktu.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Futbol, Spor, Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşcenneti Futbol Turnuvası gölün kıyısını çöplüğe çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:55 Sefaköy’de metrobüs kazası sonrası yaşanan can pazarı kamerada Sefaköy'de metrobüs kazası sonrası yaşanan can pazarı kamerada
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşcenneti Futbol Turnuvası gölün kıyısını çöplüğe çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement