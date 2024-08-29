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Kuşcenneti Futbol Turnuvası gölün kıyısını çöplüğe çevirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen futbol turnuvası çevre katliamına dönüştü.

Kuşcenneti Gölü'ne 20 metre, Kuşcenneti Milli Parkı'na ise 1 kilometre uzaklıkta bulunan futbol sahasında düzenlenen "3. Geleneksel Kuşcenneti Futbol Turnuvası" büyük bir çevre kirliliğine yol açtı. Kuşcenneti Mahalle Muhtarı Murat Özgenç'in aynı zamanda başkanı da olduğu Kuşcenneti Birlik ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuva boyunca futbol sahasının etrafı deyim yerindeyse çöplüğe döndü. Sahanın çevresinde çöplerin yere atılmaması için uyarı levhaları ve çöp konteynerleri ile çöp kovaları bulunsa da, çevreye yayılan çöp yoğunluğu o denli büyük oldu ki çöpler Kuşcenneti Gölü'ne kadar ulaştı.

Toplam 160'ın üzerinde kuş türü ve 15'in üzerinde balık türüne ev sahipliği yapan ve uzmanların en ufak bir kirliliğin bile bu ekosisteme büyük zararlar vereceği uyarısında bulunduğu koruma altındaki gölün çevresinde oluşan bu manzara yürekleri burktu.