ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Trump'ı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik sert tutumundan vazgeçirmeye çalıştığını belirtti.

New York Magazine dergisine konuşan Kushner, Zelenskiy'i anladığını ancak Ukrayna'nın savaşı sonlandırmaya yönelik müzakereleri kamuoyu önünde yürütmesinin ters etki yarattığını söyledi.

Kushner, basına sızdırılan ve azami talepleri içeren açıklamaların tarafların gerçek müzakere pozisyonları veya görüşmelerin sonuçları üzerinde çok az etkisi olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı mümkün olan her yolla sona erdirmeye çalıştığını ve Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan Kushner, bu doğrultuda Trump'ın Zelenskiy'i hedef alan sert eleştirilerine son vermesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Kushner, "Zelenskiy'e, savaşı sona erdirip Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri sağlayabilirse ekonomiye odaklanarak ülkesinin yeniden inşasına öncülük edebileceğini anlatmaya çalışıyorum." dedi.

Barışa yönelik çabalarda asıl kazanımın ateşkes sağlanmasından ziyade Rusya ile Avrupa'nın ilişkileri yeniden şekillendirilmesi olacağını belirten Kushner, tarafların barış içinde bir arada yaşayabileceği ve ekonomik ilişkiler geliştirebileceği bir ortamın mümkün olduğunu vurguladı.