Kushner ve Netanyahu Gazze Anlaşmasını Görüşüyor - Son Dakika
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Kushner ve Netanyahu Gazze Anlaşmasını Görüşüyor

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Kushner ve Netanyahu, Gazze'ye ilişkin barış sürecinin ikinci aşamasını müzakere ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze anlaşmasında ikinci aşamaya geçişi ele alacakları görüşme başladı.

The Times of Israel'in haberine göre, ismi paylaşılmayan bir yetkili, Kushner ile Netanyahu'nun planlanan görüşmesinin Batı Kudüs'te başladığını söyledi.

Yetkili, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de Netanyahu ile görüşmesinde Kushner'a eşlik ettiğini kaydetti.

Görüşmeye İsrail tarafından kimlerin katıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kushner, Mladenov ve Blair, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle bir araya gelmişti.

Kushner'ın görüşmede Netanyahu'ya Barış Kurulu'nun 15 maddelik yol haritasını uygulamak için baskı yapmasının beklendiği aktarılmıştı.

Netanyahu daha önce Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kushner ve Netanyahu Gazze Anlaşmasını Görüşüyor - Son Dakika

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