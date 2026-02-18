Kuşlar İçin Yemleme Çalışması

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kuşlar için doğada yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar örtüsünün artması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğal ortamda besin bulmakta güçlük çeken kuşların desteklenmesi için belirlenen alanlara yem bırakıldı.

Doğaya uygun yem türleri kullanılan çalışmada, canlıların kış şartlarını daha sağlıklı şekilde atlatabilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği için benzer faaliyetlere devam edileceği kaydedildi.