Kuşlara 10 Yıldır İyilik Yapan Apartman Görevlileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşlara 10 Yıldır İyilik Yapan Apartman Görevlileri

09.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da iki kapıcı, eski yemeklerle kuşları 10 yıldır besleyerek israfın önüne geçiyor.

ERZURUM'da iki apartman görevlisi, 10 yıldır görev yaptıkları binalardan topladıkları bayat ekmek ve yemek artıklarıyla 'Allah'ın misafirleri' olarak gördükleri kuşları besliyor.

Erzurum'da kışın yem bulmakta zorlanan hayvanlara çeşitli kurum ve kuruluşlar destek olmaya çalışıyor. Özellikle kuşlar, kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığı bölgede yem bulmada büyük zorluk yaşıyor. Küçük büyük herkesin kampanyalarla yem desteği sağladığı kuşlara Erzurum Yunus Emre Mahallesi Avcı Sokak'ta iki ayrı apartmanda görev yapan 3 çocuk babası İbrahim Coşkun (61) ile 1 çocuk babası Samih Karabıyık (48) 10 yıldan beri yem topluyor. 'Allah'ın misafirleri' olarak kabul ettikleri kuşlar için apartman sakinlerinin dairelerinin önüne bıraktığı ekmek ve yemek artıklarını torbalara dolduran Coşkun ve Karabıyık, onları küçük parçalara böldükten sonra kardan temizledikleri alana döküyor. İki arkadaşın araziye döktüğü yiyecekler, kısa sürede bölgeye gelen kuşlar tarafından tüketiliyor.

11 yıldır kapıcılık yaptığını belirten İbrahim Coşkun, apartmandaki dairelerin kapılarının önlerine bırakılan ekmekleri toplayarak Samih Karabıyık'a götürdüğünü söyledi. Birlikte kuşların yiyebileceği kadar küçük hale getirdikleri ekmekleri kürekle temizlenen araziye bıraktıklarını anlatan Coşkun, "Hem kuşların karnı doyuyor hem de israfın önüne geçiyoruz. Bunu yaklaşık 10 senedir yapıyoruz. Kuşlar da alıştı, biz de alıştık. Her zaman gelip konuyorlar, biz de onlara hizmet ediyoruz" dedi.

İbrahim Coşkun'la birlikte yıllardır kuşlara yem desteği sağladıklarını ifade eden Samih Karabıyık, "İbrahim amcayla birlikte dairelerin önündeki ekmekleri topluyoruz. Daha sonra ekmekleri parçalayıp karı küredikten sonra boş alana bırakıyoruz. Hayvanlar gelip güzelce yiyor. Amacımız ekmeklerin ziyan olup çöpe gitmesini engellemek. Kuşlar Allah'ın misafiridir, biz de onların karnını doyurmak mecburiyetindeyizö diye konuştu.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Erzurum, İyilik, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşlara 10 Yıldır İyilik Yapan Apartman Görevlileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:54:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Kuşlara 10 Yıldır İyilik Yapan Apartman Görevlileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.