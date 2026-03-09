Kuşlara 10 Yıldır İyilik Yapan Apartman Görevlileri

ERZURUM'da iki apartman görevlisi, 10 yıldır görev yaptıkları binalardan topladıkları bayat ekmek ve yemek artıklarıyla 'Allah'ın misafirleri' olarak gördükleri kuşları besliyor.

Erzurum'da kışın yem bulmakta zorlanan hayvanlara çeşitli kurum ve kuruluşlar destek olmaya çalışıyor. Özellikle kuşlar, kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığı bölgede yem bulmada büyük zorluk yaşıyor. Küçük büyük herkesin kampanyalarla yem desteği sağladığı kuşlara Erzurum Yunus Emre Mahallesi Avcı Sokak'ta iki ayrı apartmanda görev yapan 3 çocuk babası İbrahim Coşkun (61) ile 1 çocuk babası Samih Karabıyık (48) 10 yıldan beri yem topluyor. 'Allah'ın misafirleri' olarak kabul ettikleri kuşlar için apartman sakinlerinin dairelerinin önüne bıraktığı ekmek ve yemek artıklarını torbalara dolduran Coşkun ve Karabıyık, onları küçük parçalara böldükten sonra kardan temizledikleri alana döküyor. İki arkadaşın araziye döktüğü yiyecekler, kısa sürede bölgeye gelen kuşlar tarafından tüketiliyor.

11 yıldır kapıcılık yaptığını belirten İbrahim Coşkun, apartmandaki dairelerin kapılarının önlerine bırakılan ekmekleri toplayarak Samih Karabıyık'a götürdüğünü söyledi. Birlikte kuşların yiyebileceği kadar küçük hale getirdikleri ekmekleri kürekle temizlenen araziye bıraktıklarını anlatan Coşkun, "Hem kuşların karnı doyuyor hem de israfın önüne geçiyoruz. Bunu yaklaşık 10 senedir yapıyoruz. Kuşlar da alıştı, biz de alıştık. Her zaman gelip konuyorlar, biz de onlara hizmet ediyoruz" dedi.

İbrahim Coşkun'la birlikte yıllardır kuşlara yem desteği sağladıklarını ifade eden Samih Karabıyık, "İbrahim amcayla birlikte dairelerin önündeki ekmekleri topluyoruz. Daha sonra ekmekleri parçalayıp karı küredikten sonra boş alana bırakıyoruz. Hayvanlar gelip güzelce yiyor. Amacımız ekmeklerin ziyan olup çöpe gitmesini engellemek. Kuşlar Allah'ın misafiridir, biz de onların karnını doyurmak mecburiyetindeyizö diye konuştu.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,