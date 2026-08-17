Kusra'da İsrail'in Kuşatması Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra Belediye Başkanı Abdulazim Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 9 gündür 3 Filistinli aileye ait evleri kuşatma altında tuttuğunu belirterek, "İsrail ordusu isteseydi yerleşimci İsraillileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi ancak (onlar) saldırının ortağı." dedi.

Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kusra'nın Ras el-Ayn bölgesinde bulunan 3 Filistinli aileye ait evlerin, yaklaşık 13 kişinin gıda, su ve temel ihtiyaçlara erişimini engelleyecek şekilde 9 gündür kuşatma altında tutulduğunu hatırlattı.

Belediyenin uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde dün kuşatma altındaki evlere su, gıda ve elektrik ulaştırmayı başardığını aktaran Vadi, bölgedeki durumun "çok zor" olduğunu belirtti.

Vadi, Kusra'nın topraklarının tehdit altında bulunduğunu ve belde sakinlerinin İsrail ordusu ile fanatik İsraillilerin baskısı altında yaşadığını vurguladı.

İsrail ordusu bir Filistinlinin evini "askeri karargah"a dönüştürdü

İsrail ordusunun Kusra'daki saldırısını salı akşamına kadar uzattığını belirten Vadi, ordunun saldırısının pazar sabahı sona ermesinin beklendiğini ancak sürenin uzatıldığını ifade etti.

Vadi, İsrail ordusunun bölgeye, kendilerine aktarıldığına göre, yerleşimci İsraillileri bölgeden çıkarmak ve kuşatma altındaki Filistinli ailelerin evlerine yönelik kuşatmayı kaldırmak amacıyla geldiğini söyledi.

Ancak İsrail askerlerinin kuşatma altındaki evlerden birine el koyarak burayı "askeri karargah"a dönüştürdüğünü belirten Vadi, askerlerin evde kaldığını, fanatik İsraillilerin ise evin çevresinde bulunduğunu aktardı.

Vadi, bölgedeki Filistinlilerin yaşadığı baskıyı, "Kusra sakinleri ne gece ne gündüz uyuyor." sözleriyle dile getirdi.

Belde sakinlerinin hem İsrail ordusunun hem de İsraillilerin baskısından muzdarip olduğunu aktaran Vadi, İsrail ordusunun bölgedeki İsraillilere müdahale etmediğini vurguladı.

Vadi, "İsrail ordusu isteseydi yerleşimci İsraillileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi ancak (onlar) saldırının ortağı." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsrailli, Doğu Kudüs dahil 156 yerleşim ve 360 yerleşim noktasında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, 12 Ağustos'ta, fanatik İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.

BM, 2026'nın başından bu yana yaklaşık 260 Filistinli yerleşim birimini hedef alan 1430'dan fazla saldırı belgelediğini, saldırılar ile yıkım ve tahliye uygulamalarının yaklaşık 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi. Yerinden edilenlerin yaklaşık yarısının çocuklardan oluştuğu belirtildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları kapsamında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların tahrip edilmesi, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi ve yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar gerçekleştiriliyor.

İsrail, Batı Şeria'yı Doğu Kudüs ile birlikte 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki topraklarda kurulan İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor. İsrail ise bu görüşü reddediyor.

Filistinliler, İsrail'in söz konusu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları doğrultusunda kurulması öngörülen Filistin devletinin önünü kesmeye zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail'in 1948'de kurulması sürecinde en az 750 bin Filistinli yerinden edilmiş, İsrail daha sonra Filistin topraklarının geri kalanını da işgal etmişti.