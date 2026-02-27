Kusra'da İsrailli Aktivistlere Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kusra'da İsrailli Aktivistlere Saldırı

27.02.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nablus'ta İsrailli yerleşimciler, aktivistlere saldırarak 4 kişiyi yaraladı. Olay soruşturuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda 2 İsrailli aktivist ve 2 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilerle dayanışma amacıyla Kusra köyünün Ras el-Ayn bölgesinde bulunan İsrailli aktivistlere saldırdı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, biri 71 yaşında bir kadın diğer 51 yaşındaki bir erkek olan İsrailli aktivistlere müdahale edildiği ve hastaneye nakledildikleri aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların daha sonra İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Aktivistler demir çubuklarla darbedildi

Yerel kaynaklar da İsraillilerin saldırısı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını dile getirdi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre bir görgü tanığı, Batı Şeria'da toprakları gasbeden fanatik İsraillilerin, Filistinliler ve İsrailli aktivistlerin toplandığı eve gelerek onlara sopalar ve demir çubuklarla saldırdığını söyledi.

Olayda ikisi Filistinli, ikisi İsrailli 4 aktivistin yaralandığı ve ambulansla tahliye edildikleri bildirildi.

İki İsrailli aktivistin, Filistin topraklarındaki işgale karşı faaliyet gösteren İsrailli aktivistlerden oluşan bir insan hakları örgütüne mensup olduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırıya uğrayan iki İsraillinin orta derecede yaralandığını, helikopterle Petah Tikva'daki bir hastaneye nakledildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise yüzleri maskeli İsraillilerin Filistinli ve İsrailli aktivistlere saldırdığına ilişkin ihbarın alınmasının ardından bölgeye birlik nakledildiği belirtildi.

Olaya karışanlara yönelik arama faaliyetlerinin devam ettiği ileri sürülen açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı savunuldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kusra'da İsrailli Aktivistlere Saldırı - Son Dakika

Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:50:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kusra'da İsrailli Aktivistlere Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.