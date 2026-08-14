Kusra'daki Gerilim Artıyor

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde gerçekleştirilen olaylardan tamamen Tel Aviv yönetimini sorumlu tutarak, bölgede durumun "patlama noktasına geldiği" uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinde yaşananların ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistinli ailelerin ablukaya alınmasını ve arazileri üzerinde yerleşim yeri kurma girişimini değerlendiren Ebu Rudeyne, yapılanların "oldu bitti" yoluyla Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan "tehlikeli bir gerilim" olduğunu belirtti.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da işlediği suçların devam etmesi, barış ve istikrarı sağlama fırsatlarını baltalamakta, bölgede durumun patlama noktasına gelme tehdidi oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Fetih Hareketi: "Kusra yalnız değildir"

Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Kusra beldesinde yaşananlar, Filistin ve Filistinlilerin varlığını hedef alan "planlı bir terör" olarak nitelendirildi.

Tel Aviv'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri korumak ve onların Filistinlilere saldırmalarına imkan sağlamaktan sorumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Fetih Sözcüsü Mahir en-Nemmura'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Filistinli ailelerin abluka altına alınması, normal hayatlarını sürdürmelerinin engellenmesi, beldeye baskınlar düzenlenip kapatılması ve vatandaşların evlerinin yakınında kaçak yerleşim yerleri kurma girişimleri, Filistinlilere ve haklarına yönelik bir saldırıdır. Kusra yalnız değildir, halkı yalnız değildir ve topraklarımız yerleşimci çetelerine açık değildir."

Uluslararası topluma ve barışın garantörü ülkelere kınama ve endişe açıklamalarıyla yetinmeme çağrısı yapan en-Nemmura, "Filistin topraklarını gasbedenlerin saldırılarını durdurmak ve faillerden hesap sormak için derhal harekete geçilmesi" uyarısında bulundu.

Kusra'da Filistinlilerin ablukaya alınması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos Pazar günü Kusra'da bir Filistinlinin evini abluka altına alarak aileyi evden çıkamaz hale getirmiş ve evin bahçesine kaçak yerleşim kurmuştu.

İsrail güçleri ise beldede Filistinli bir ailenin evini abluka altında tutan ve bahçesine kaçak yerleşim kuran İsraillileri buradan uzaklaştırmak için dün sabah bölgeye gelmiş ancak kurulan çadırı sökmekle yetinmiş, fanatik gruptan kimseyi gözaltına almamıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordu tarafından sökülen çadırı bugün tekrar kurmuş, bölgeye gelen aktivistler evlerinden çıkamayan Filistinli ailelere yiyecek götürmüştü.