Kuştepe Çocuk Korosu Darülaceze'de Konser Verdi

Şişli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince "Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar" projesi kapsamında kurulan Kuştepe Çocuk Korosu, Darülaceze Başkanlığı'nda konser verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde yürütülen proje kapsamında, Şişli'de ikamet eden 11-14 yaş aralığındaki çocukların müzik ve koro eğitimi alarak oluşturduğu Kuştepe Çocuk Korosu'nun konseri öncesinde yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Darülaceze'de birçok etkinlik yapıldığını belirten Gül, "Hepsi birbirinden kıymetli. Ama çocuklarla sakinlerimizin bir araya gelmesi hiç şüphesiz daha da anlamlı. Şişli'mizde yetenekli çocuklarımızın koro olarak eğitilmesi, müzikle iç içe olmaları ve onların sadece akademik başarıları değil diğer yeteneklerinin de keşfedilmesi bizim için olağanüstü bir şey." dedi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslamoğlu ise koronun kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl göreve başladığım ilk günün ertesi burada konser olmuştu. Çok da memnun olduğumuz bir gündü. Tekrarına ulaşmaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Vali Gül, koroda yer alan çocuklara, voleybol ve futbol topu hediye etti.

Konserde sahne alan çocuklar, sevilen türkü ve şarkıları söylerken, Darülaceze sakinleri müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertükmen ve İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce de katıldı.