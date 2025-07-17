Kut'ta Alışveriş Merkezindeki Yangında 50 Ölü

Irak'ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki "Hypermarket" alışveriş merkezindeki yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Irak resmi haber ajans İNA'ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.
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