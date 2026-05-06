Kut\'ül Amare Zaferi Konferansı

06.05.2026 16:21
Havza'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yılı nedeniyle konferans düzenlendi. Prof. Dr. Rıza Karagöz konuştu.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof.Dr. Rıza Karagöz katıldı. Karagöz, katılımcılara Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı öncesi ve savaş zamanındaki durumu, siyasi gelişmeler, bölgenin coğrafi konumu, İngilizlerin askeri stratejileri ve savaşın gidişatı, Kut'ül Amare Zaferi'nin kronolojisi, zaferde etkisi olan önemli isimler gibi konularda bilgiler verdi.

Programa, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

