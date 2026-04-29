Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yılı: İngiliz Ordusuna Ağır Darbe

29 Nisan 1916'da Osmanlı kuvvetleri, Irak'ın Kut kasabasında İngiliz ordusuna karşı büyük bir zafer kazandı. Tümgeneral Townshend komutasındaki 13 bin kişilik İngiliz birliği, kuşatma sonucu teslim oldu. Bu zafer, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den sonraki en önemli Osmanlı başarısı olarak anılıyor.

İngilizler, Bağdat'ı ele geçirmek için ilerlerken Selmanı Pak Muharebesi'ni kaybetti ve Kut'a sığındı. Osmanlı 6. Ordusu, Mareşal von der Goltz Paşa komutasında kuşatmayı başlattı. İngiliz kurtarma girişimleri başarısız oldu; Şeyh Saad, Vadi ve Hannah muharebelerinde ağır kayıplar verildi. 19 Nisan'da von der Goltz'un ölümüyle 6. Ordu komutanlığına atanan Halil Paşa, 29 Nisan'da General Townshend ve 13 bin 300 askerini teslim aldı.

İngiliz tarihçi James Morris, bu olayı 'Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi' olarak nitelendirdi. Halil Paşa, zafer sonrası yayımladığı mesajda Türk ordusunun İngilizlere büyük bir darbe vurduğunu vurguladı. Kut'ül Amare, İngiliz tarihine en ağır yenilgilerden biri olarak geçti.