Kütahya'da Akademik Bilgi Birikiminin Yerel Yönetim Hizmetlerine Katkısı Değerlendirildi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yönetimi ile görüşmesinde, kentte akademik bilgi birikiminin yerel yönetim hizmetlerine katkısı değerlendirildi.

Kahveci, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, Genel Sekreter Yusuf Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Tekeli ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir'i makamında ağırladı.

Görüşmede, DPÜ ile Kütahya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alınırken; akademik bilgi birikiminin yerel yönetim hizmetlerine katkısı ve Kütahya'nın sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine yönelik ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi'nin kent için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliğinin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Kahveci, ortak akıl ve iş birliğiyle hayata geçirilecek projelerin Kütahya'ya değerli katkılar sağlayacağını belirtti.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve beraberindeki heyet, misafirperverliği için Kahveci'ye teşekkür ederek, kentin gelişimine katkı sunacak iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.