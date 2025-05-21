Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tarihi Kentler Birliği Plan ve Bütçe Komisyonuna Seçildi

(KÜTAHYA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Olağan I. Birlik Meclis Toplantısı'na katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi seçildi.

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın da katıldığı, Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen TKB Olağan I. Birlik Meclis Toplantısı'na, 163 il ve ilçe belediye başkanı ile 496 birlik delegesi katılım sağladı.

Toplantı kapsamında genel sekreter değişikliği bildirimi, encümen üyelerinin seçimi, komisyonların kurulması ve 2025 yılı yurt dışı teknik inceleme programı gibi gündem maddeleri ele alındı. Seçimler sonrasında Kahveci, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olarak belirlendi.

Kahveci, Tarihi Kentler Birliği çatısı altında gerçekleşen buluşmanın, hem kültürel sürekliliği sağlamak hem de yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendirmek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Program kapsamında Milli Mücadele Rotası Kongresi de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından "Rota Fikrinin Doğuşu" konulu video gösterimi izlendi. "Bir Asrın Ardından Milli Mücadeleye Bakış" ve "Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar" başlıklı oturumlar, akademisyenler ve yerel yöneticilerin katkılarıyla yürütüldü.