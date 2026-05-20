Başkan Kahveci, 19 Mayıs'ta Gazilerle Buluştu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen akşam yemeği programında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, gazilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ailelerle sohnet etti.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş'ın da katıldığı programda konuşan Kahveci, 19 Mayıs ruhunun bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin emanetine ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarına daima sahip çıkacağız. Sizlerin gösterdiği cesaret, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatıdır. Gazilerimiz ve kıymetli aileleriyle bir arada olmaktan onur duyuyorum" dedi.