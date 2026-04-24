Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Kütahya İş Kadınları Derneği'ne Ziyaret

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İş Kadınları Derneği (KİKDER) Başkanı Serda Bal Yıldız ve yönetimini dernek binasında ziyaret etti.

Başkan Kahveci, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla temasları kapsamında KİKDER'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Yıldız ve yönetimiyle dernek binasında bir araya gelen Kahveci, kadın girişimciliği ve yerel kalkınma üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, kadın emeğinin güçlendirilmesi, üretim ve istihdama katkı sağlayan kadınların desteklenmesi ile şehir ekonomisine yönelik iş birlikleri ele alındı. Kütahya'da kadın odaklı projelerin artırılması ve ortak çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kahveci, kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynadığını belirterek, bu alanda faaliyet gösteren dernek ve girişimlerin her zaman yanında olduğunu dile getirdi.

Yıldız ve yönetimi de ziyareti ve desteği için Kahveci'ye teşekkür etti.