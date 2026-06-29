Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ulaşım Esnafı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ulaşım Esnafı ile Bir Araya Geldi

29.06.2026 15:21  Güncelleme: 16:07
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Mali Genel Kurulu'nda esnafla bir araya gelerek otobüs başına aylık 10 bin TL belediye desteği verildiğini, hat rotasyon bedelinin alınmadığını ve dijital yolcu bilgilendirme ekranlarından elde edilecek reklam gelirlerinin büyük kısmının esnafa bırakılacağını açıkladı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Merkez Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Mali Genel Kurulu'na katılarak kooperatif üyeleri ve ulaşım esnafı ile bir araya geldi.

Kütahya Merkez Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Mali Genel Kurulu'na katılan Başkan Kahveci, toplu ulaşımın şehir yaşamının en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek, vatandaşların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım hizmeti alabilmesi için belediyenin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Kahveci, ücretsiz biniş uygulamaları kapsamında devlet tarafından sağlanan 4 bin 844 TL'lik desteğe ek olarak her otobüs için aylık 10 bin TL belediye desteği verildiğini belirtti. Kahveci, gelir tarifesinde yer alan bin 800 TL'lik hat rotasyon bedelinin de esnafa destek amacıyla alınmadığını sözlerine ekledi.

Toplu ulaşımın geleceğine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kahveci, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle hat optimizasyonu, güzergah planlaması ve rotasyon sistemi üzerine kapsamlı çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kahveci, halk otobüslerine entegre edilen dijital yolcu bilgilendirme ekranları sayesinde elde edilecek reklam gelirlerinin büyük bölümünün işletmeci esnafa bırakılacağını, belediyenin yalnızca yasal yükümlülüklerden kaynaklanan ilan ve reklam vergisi ile asgari payı alacağını belirterek, bu uygulamayla teknolojik altyapının güçleneceğini ve esnafın gelir kaynaklarının artırılacağını ifade etti.

Şoför esnafının vatandaşlarla kurduğu iletişimin büyük önem taşıdığına da dikkati çeken Kahveci, güler yüzlü, sabırlı ve anlayışlı hizmet anlayışının Kütahya'nın insan odaklı şehir kimliğine önemli katkı sunduğunu belirterek, bugüne kadar gösterdikleri özveri ve emekleri için başta Kooperatif Başkanı Mestan Kocaadam olmak üzere tüm ulaşım esnafına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ulaşım Esnafı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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