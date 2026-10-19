Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Dumlupınar ve Şaphane başkanlarını ağırladı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz ile Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu'yu ağırladı. Ziyarette, yerel yönetimler arasında dayanışmanın artırılması ve belediyecilik alanında ortak projelerin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Başkan Yılmaz ve Başkan Mutlu'yu ağırladı. Görüşmede, yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendirecek projeler ve belediyecilik alanındaki iyi uygulamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Kahveci, ziyaretleri için Yılmaz ve Mutlu'ya teşekkür ederek belediyeler arası dayanışmanın; gelişme ve kalkınma konularında önemli bir rol oynadığına vurguladı.