Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uclg-Mewa Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uclg-Mewa Toplantısına Katıldı

28.05.2025 17:17  Güncelleme: 17:52
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kahveci, Aksaray'da düzenlenen UCLG-MEWA yönetim kurulu toplantısına katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ev sahipliğinde iki oturumda gerçekleştirilen programa, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından birçok şehrin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

Açılışta UCLG-MEWA Saymanı unvanıyla konuşan Kahveci, "Bu toplantılar, bölgemizin ortak sorunlarını değerlendirdiğimiz, iyi uygulama örneklerini paylaştığımız ve geleceğe ilişkin yol haritamızı şekillendirdiğimiz kolektif bir buluşmadır. Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz denetim kurulu mali yönetim komitesi toplantımızda ele aldığımız 2025 yılının ilk yarısındaki aidat düzenlemeleri, bütçe planlamaları ve dijitalleşme adımlarındaki çalışmaları istişare ederek bu toplantıya altyapı hazırladık" ifadelerini kullandı.

Toplantıların teşkilatı daha da güçlü hale getireceğine olan inancını vurgulayan Kahveci, toplantının katılımcılar için verimli geçmesi temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehirlerin kültüren gelişimine katkı sağlayacak

Kentsel yaşam kalitesi konusu üzerinde şekillenen toplantıda, kurumsal iş birlikleri, yerel yönetimlerin bölgesel sorunlar karşısındaki dayanışması, karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden ve belediyelerin kapasite gelişimini destekleyen konular ele alındı. Yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendirmek ve belediyelerin kapasitesini artırmak için istişarelerde bulunuldu. Alınan kararların, şehrin ve diğer üye şehirlerin ekonomik ve kültürel dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı okundu. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na davetin için teşekkür ediyorum. Yerelin sesini küreselle taşıma hedefini yolda çıkarak 16 ülkeden 250'yi aşan üyesi ile dünyanın en büyük yerel yönetim birliklerinden biri olan UCLG-MEWA'nın güçlü ve demokratik yerel yönetimler hedefi doğrultusundaki çalışmalarını takdir ediyorum. Atölye çalışmaları, eğitim oturumu ve saha ziyaretleriyle kapsamlı bir şekilde icra edilecek yönetim kurulu toplantısının başarılı geçmesini ve alınacak kararların yerel yönetimlerimize yol gösterici olmasını diliyorum. UCLG-MEWA yönetim kurulu üyelerine ve tüm katılımcılara başarılar diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

İklim değişikliği ile mücadele konusunda bildiri yayımlandı

Dinçer tarafından bölge coğrafyasını etkileyen "Kuraklık" konulu interaktif sunum ile devam eden programda, UCLG-MEWA yönetim kurulu üyeleri gün boyu yaptıkları çalışmaların ardından kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda bildiri yayımladı.

Program, belediye personeli, kent uzmanları, akademisyenler ve ilgili aktörleri bir araya getirerek kapsamlı bir bilgi paylaşımına olanak tanıdı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Eyüp Kahveci, Orta Doğu, Politika, Kütahya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uclg-Mewa Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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