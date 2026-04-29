Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Uşak'ta Zafer Kalkınma Ajansı Toplantısına Katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak'ta gerçekleşen Zafer Kalkınma Ajansı 2026 yılı ikinci Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Uşak Valisi Serdar Kartal ev sahipliğinde, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılının ikinci toplantısında, TR33 Bölgesi'nin kalkınma stratejileri ve ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda yönetim kuruluna katılan yeni üyelere başarı dilekleri iletilerek, bölgenin ekonomik gelişimini destekleyecek projeler ve yerel kalkınma hamleleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. TR33 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğinin altı çizildi.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Kütahya Valisi Musa Işın, Uşak Valisi Serdar Kartal, Başkan Kahveci, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Aynur Yurtsever, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir ve Genel Sekreter Kutlu Eser katılım sağladı.