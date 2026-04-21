Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'ye Uclg-Mewa'dan "Çok Başarılı" Belgesi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belediye faaliyet raporları üzerinden yapılan indekslemede "çok başarılı" bulunarak, UCLG-MEWA tarafından başarı belgesine layık görüldü.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında Belediye Faaliyet Raporları üzerinden yapılan indekslemede "çok başarılı" bulunan Kahveci'ye, başarı belgesi UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda takdim edildi.

Yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar, uyum politikaları, şehirlerin uluslararası ölçekteki rolü gibi başlıklar ele alındı ve belediyelerin stratejik planlarının küresel hedeflerle uyumu ve iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve yerel yönetimlerin iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan UCLG-MEWA tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde; projeleri, uluslararası platformlardaki aktif temsiliyeti ve yerel yönetim vizyonu takdir edilen Kahveci, başarı belgesi almaya hak kazandı.

Belediye tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı'nın, Birleşmiş Milletler SKA ile doğrudan eşleştirilmesi sayesinde, bu hedefler faaliyet raporlarıyla somut çıktılara dönüştürüldü. Yapılan indekslemede elde edilen "çok başarılı" sonucu, yerel düzeyde hayata geçirilen çalışmaların küresel ölçekte de karşılık bulduğunu gösterirken, Kütahya'nın sürdürülebilir kalkınma vizyonunun uluslararası düzeyde güçlü bir şekilde desteklendiğini ortaya koydu.

Kahveci, yerel yönetimde sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.