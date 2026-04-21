Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'ye Uclg-Mewa'dan "Çok Başarılı" Belgesi
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'ye Uclg-Mewa'dan "Çok Başarılı" Belgesi

21.04.2026 09:33  Güncelleme: 10:26
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belediye faaliyet raporları üzerinden yapılan indekslemede “çok başarılı” bulunarak, UCLG-MEWA tarafından başarı belgesine layık görüldü.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında Belediye Faaliyet Raporları üzerinden yapılan indekslemede "çok başarılı" bulunan Kahveci'ye, başarı belgesi UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda takdim edildi.

Yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar, uyum politikaları, şehirlerin uluslararası ölçekteki rolü gibi başlıklar ele alındı ve belediyelerin stratejik planlarının küresel hedeflerle uyumu ve iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve yerel yönetimlerin iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan UCLG-MEWA tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde; projeleri, uluslararası platformlardaki aktif temsiliyeti ve yerel yönetim vizyonu takdir edilen Kahveci, başarı belgesi almaya hak kazandı.

Belediye tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı'nın, Birleşmiş Milletler SKA ile doğrudan eşleştirilmesi sayesinde, bu hedefler faaliyet raporlarıyla somut çıktılara dönüştürüldü. Yapılan indekslemede elde edilen "çok başarılı" sonucu, yerel düzeyde hayata geçirilen çalışmaların küresel ölçekte de karşılık bulduğunu gösterirken, Kütahya'nın sürdürülebilir kalkınma vizyonunun uluslararası düzeyde güçlü bir şekilde desteklendiğini ortaya koydu.

Kahveci, yerel yönetimde sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
Sığınmacılardan olay video Polonya’ya kaçak olarak böyle girdiler Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler
Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES’e bastılar Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
