Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Muharrem Ayı Hayır Yemeğinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Muharrem Ayı Hayır Yemeğinde Vatandaşlarla Buluştu

29.06.2026 10:17  Güncelleme: 11:31
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Okçu Mahallesi'nde düzenlenen Muharrem ayı hayır yemeği programında vatandaşlarla bir araya gelerek paylaşma ve dayanışma kültürünün önemine vurgu yaptı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Okçu Mahallesi'nde düzenlenen Muharrem ayı hayır yemeği programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Kahveci, paylaşma ve dayanışma kültürünün toplumsal birlik açısından önemine dikkati çekti.

Okçu Mahallesi Tekke Sokak'ta Cemevi Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği koordinasyonunda düzenlenen Muharrem ayı hayır yemeği program kapsamında Seyyid Ali Sultan Türbesi ziyaret edilerek dualar edildi. Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan paylaşma kültürü bir kez daha yaşatıldı.

Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya'nın da eşlik ettiği programda vatandaşlarla bir araya gelen Kahveci, mahalle sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. Buluşmada, toplumsal dayanışmayı güçlendiren organizasyonların şehrin manevi iklimine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Paylaşılan lokmaların kabul olmasını temenni eden Kahveci, Muharrem ayının; sevgi, hoşgörü ve bereketin çoğalmasına vesile olmasını dileyerek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Cemevi Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Cemal Kayıhan'a, yönetimine ve katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Program, edilen duaların ardından vatandaşlarla gerçekleştirilen sohbetler ve hayır yemeği ikramıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Muharrem Ayı Hayır Yemeğinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Muharrem Ayı Hayır Yemeğinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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