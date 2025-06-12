Kütahya Belediye Başkanı'ndan Sanatçılara Teşekkür

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Avrupa Sanatsal Zanaat Günleri 2025" ve Otizm Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen atölye etkinliklerine gönüllü olarak destek veren sanatçılara teşekkür belgelerini takdim etti.

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'ne bağlı Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı'nda, 3-5 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Seramik Boyama Atölyesi, Çark Torna Atölyesi ve Keçe Atölyesi ile 11 Nisan'da Sevgi Denizi Özel Eğitim Uygulamalı Okulu'nda gerçekleştirilen Özel Seramik Boyama ve Çark Torna Atölyeleri sürecine gönüllü katkı sunan sanatçılar Rıdvan Aşar, Coşkun Kutlu ve Suna Ulucan, Kahveci tarafından ağırlandı.

Kahveci, sanatçılara teşekkür belgelerini takdim ederek gönüllü katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentin sanat ve zanaat kültürüne verdikleri destek ile özel çocuklar için sağladıkları katkının çok değerli olduğunu belirten Kahveci, sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen bu tür çalışmaların devam edeceğini kaydetti.