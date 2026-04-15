Kütahya'nın Turizm Potansiyelini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Değerlendirildi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında oluşturulan Kutlama Komitesi'ni makamında ağırladı. Görüşmede, kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Barış Başoğlu ile beraberindekiler, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan heyetin Kahveci'ye gerçekleştirdiği ziyarette, 15-22 Nisan Turizm Haftası boyunca kentte düzenlenecek etkinlikler ve kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanırken; gerçekleştirilecek programların kentin turizm vizyonuna katkı sunacağı ifade edildi.

Kahveci, ziyaretleri için Başoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, kentin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için her türlü iş birliğine açık olduğunu belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.