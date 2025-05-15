Kütahya Belediyesi'nde Aday Memurlar Yemin Etti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi'nde görev yapan aday memurlar, düzenlenen törenle yemin ederek, resmen memuriyet statüsüne geçti.

Kütahya Belediyesi'nde aday memurluk sürecindeki eğitimini başarıyla tamamlayarak asaleti tasdik edilen personel için yemin töreni düzenlendi.

Sekiz personelin asil memur olarak görevlerine devam edeceğini ve bunun büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Eyüp Kahveci, "Kütahya Belediyesi'nin birer ferdi olarak bizler, geçmişiyle gurur duyan, halkına hizmeti en büyük görev bilen bir anlayışla çalışıyoruz. Kütahya'mız her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Bu gelişimde sizlerin emeği ve katkısının son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum" dedi.

Kahveci, kamu hizmetinin vicdanla, adaletle ve gönülden yapılan bir iş olduğunu vurgulayarak, görevlerinin personele, kuruma ve şehre hayırlı olmasını temenni etti.