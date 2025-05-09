Kütahya Belediyesi'nden Halk Günü Toplantıları

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi'nin her hafta cuma günü düzenlediği "Halk Günü Toplantıları", Başkan Eyüp Kahveci yönetiminde Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kütahya Belediyesi, her hafta cuma günü saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında düzenlenen "Halk Günü Toplantıları" ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, şeffaflık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenen Halk Günü Toplantısı, Belediye Konferans Salonu'nda, Başkan Eyüp Kahveci'nin yönetiminde gerçekleşti.

Başkan Kahveci, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyerek notlar aldı. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunan Kahveci, ilgili birimlere gerekli talimatları vererek, konularla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ve toplantıların devam etmesi yönündeki taleplerini dile getirerek, Kahveci'ye teşekkür etti.