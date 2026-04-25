Kütahya’da kültür-sanat protokolü - Son Dakika
Kütahya’da kültür-sanat protokolü

25.04.2026 09:18  Güncelleme: 10:14
Kütahya Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği ve Çiniciler Odası ile 'Re-New NATURE KÜTAHYA' temalı ortak hizmet protokolü imzalayarak çini ve seramik geleneğini uluslararası platforma taşımayı hedefliyor.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği, Kütahya Fotoğrafçılar, Çiniciler ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile "Ortak Hizmet Protokolü" imzaladı.

Kütahya Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen Ortak Hizmet Protokolü'nü imzaladı. "Re-New NATURE KÜTAHYA" temalı protokol, ülkeler arası sanatsal etkileşimi artırmayı, ortak üretim kültürünü güçlendirmeyi ve geleneksel el sanatlarını uluslararası ölçekte daha görünür kılmayı amaçlıyor. Ayrıca, kültürel etkinlikler düzenlenerek süreklilik kazandırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Özge Refik Kutsay ve Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı tarafından imzalanan protokolün; şehrin köklü çini ve seramik geleneğini uluslararası sanat platformlarıyla buluşturacağı ifade edildi.

Başkan Kahveci, şehrin zanaat ve sanat mirasının korunarak geleceğe taşınması ve yeni nesil sanatçılar için ilham verici bir üretim ortamı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya’da kültür-sanat protokolü - Son Dakika

Anıtkabir’le ilgili tartışılan öneri Karşı çıkan da var, destekleyen de Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
9 estetikle kendini baştan yaratan katil polisten kaçamadı 9 estetikle kendini baştan yaratan katil polisten kaçamadı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

09:10
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
09:09
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
09:03
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
08:29
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
08:28
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
07:28
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
SON DAKİKA: Kütahya’da kültür-sanat protokolü - Son Dakika
