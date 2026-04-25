Kütahya’da kültür-sanat protokolü

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği, Kütahya Fotoğrafçılar, Çiniciler ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile "Ortak Hizmet Protokolü" imzaladı.

Kütahya Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen Ortak Hizmet Protokolü'nü imzaladı. "Re-New NATURE KÜTAHYA" temalı protokol, ülkeler arası sanatsal etkileşimi artırmayı, ortak üretim kültürünü güçlendirmeyi ve geleneksel el sanatlarını uluslararası ölçekte daha görünür kılmayı amaçlıyor. Ayrıca, kültürel etkinlikler düzenlenerek süreklilik kazandırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Özge Refik Kutsay ve Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı tarafından imzalanan protokolün; şehrin köklü çini ve seramik geleneğini uluslararası sanat platformlarıyla buluşturacağı ifade edildi.

Başkan Kahveci, şehrin zanaat ve sanat mirasının korunarak geleceğe taşınması ve yeni nesil sanatçılar için ilham verici bir üretim ortamı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.