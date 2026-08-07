Kütahya Belediyesi personeli, “Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi” aldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini artırmak ve dijital dönüşüm süreçlerine uyumu güçlendirmek amacıyla personeline yönelik "Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi" düzenledi.

Kütahya Belediyesi tarafından kurum içi hizmet kalitesini artırmak, personelin teknolojik gelişmelere uyumunu güçlendirmek ve kamu hizmetlerinde verimliliği yükseltmek amacıyla "Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Dumlupınar Üniversitesi'nde görev yapan TOBB Kütahya Oda ve Borsaları Akademik Danışmanı Dr. Murat Öztürk'ün sunumuyla yapıldı.

"Yapay Zeka ve İş Dünyası: İş Dünyasının Post-Modern Evrimi" başlığıyla yürütülen programda, yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanları, iş süreçlerine sağladığı katkılar, kamu kurumlarında verimlilik odaklı uygulamaları ve gelecekte çalışma hayatına etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Personel, yapay zekanın doğru ve etkin kullanımına ilişkin güncel bilgiler edinirken, dijital dönüşüm sürecinde kamu kurumlarının üstlenmesi gereken rol ve yeni teknolojilerin belediyecilik hizmetlerine sağlayacağı katkılara ilişkin de detaylı bilgilendirildi.

Kütahya Belediyesi, değişen teknolojiye uyum sağlayan, bilgi ve yetkinliğini sürekli geliştiren personel anlayışı doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürecek.