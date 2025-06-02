Kütahya Belediyespor, 2. Lige Yükseldi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Ligi'nde sergilediği performansla şampiyonluk kupasını Kütahya'ya kazandıran ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nı makamında ağırladı.

Play-Off finalinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselen Kütahya Belediyespor'un teknik heyeti, oyuncuları ve yöneticileri, kazandıkları zaferin ardından Belediye Başkanı Kahveci'yi ziyaret etti.

"Sporcularımızı daima desteklemeye devam edeceğiz"

Ziyarette sporcularla ilgilenen Kahveci, takımın azmi, inancı ve mücadeleci ruhuyla tüm şehre örnek olduğunu vurgulayarak, "Kütahya'mızın gençleriyle gurur duyuyorum. Sahadaki başarı disiplinin, emeğin ve inancın bir sonucudur. Şehrimizin adını sporla duyurmak, gençlerimize umut olmak en kıymetli hedeflerimizden biri. Bu başarı Kütahya'mızın ortak gururudur. Bizler de takımımızı ve tüm branşlardaki sporcularımızı daima desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Takım kaptanı, teknik heyeti ve kulüp yöneticileri desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kahveci'ye teşekkür ederek, 2. Lig'de de aynı inançla mücadele etmeye söz verdi.

Ziyaret, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.