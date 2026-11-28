Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Kütahya Yeni Spor Salonu'ndaki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, hafızlık eğitimini en anlamlı ve kıymetli çalışmalardan biri olarak nitelendirerek öğrencileri tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ildeki din eğitimi çalışmaları ve manevi çalışmalara sağladığı katkıya değinen Işın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortaokul ve liselerde seçmeli Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerinin müfredata dahil edilmesini önemli bir adım olduğunu söyleyen Işın, "Bize ve idarecilere düşen görev, yukarıda alınan kararların sahaya tatbik edilmesidir. Bu kararları alanlar gelip burada dersleri öğretemezler, bu kararların illerimizdeki uygulayıcıları bizleriz. Eğer çalışırsak ve görevimizi yaparsak kazançlı çıkarız." dedi.

Işın, Batılı kaynakların 2035 yılında dünya genelindeki Müslüman nüfusun 2 milyar 570 milyona ulaşacağını öngördüğünü belirterek, toplumsal yapının korunması için milli şuurun ve inancın diri tutulması gerektiğini ifade etti. Işın, kadın hafızlara seslenerek, başlarındaki tacın dünyevi makamlardan daha kıymetli ve ebedi olduğunu dile getirdi.

Işın, aday hafızlara zihin açıklığı dileyerek katılımcılardan dua istedi.

"Hafızlığı yaşamak bir ömürlük kulluk vazifesidir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek de organizasyonda emeği bulunan Kütahya Valiliğine, İl Müftülüğüne, hayırseverlere, ailelere ve hocalara teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Her yaşta Kur'an, her gönülde Kur'an, her nesilde Kur'an" anlayışıyla 4 yaşındaki çocuklardan yaşlılara kadar her kesime ulaştığını söyleyen İyişenyürek, hafızların Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek büyük bir sabır ve emek örneği sergilediğini ifade etti.

Hafızlığın belge almakla sona ermediğini, aksine yeni bir sürecin başladığını belirten İyişenyürek, "Hafızlık tamamlandı diye Kur'an ile yol arkadaşlığınız tamamlanmış değildir. Bilakis asıl şimdi başlıyor. Hafız olmak bir şereftir. Hafız kalmak bir mücadeledir. Hafızlığı yaşamak ise bir ömürlük kulluk vazifesidir. Ezberlediğiniz ayetler sadece dilinizde değil, ahlakınızda ve davranışlarınızda da yaşasın." dedi.

Mevlana'nın Mesnevi'sinden aktardığı öğütlerle Kur'an'ın hayatın merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan İyişenyürek, merasimin hayırlara vesile olmasını diledi, tüm hafızları ve ailelerini tebrik etti.

Programda, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, İl Müftüsü Hasan İzmirli ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da konuşma yaptı.

Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Kütahyalı Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzini Selman Kızmaz ve beraberindekiler ilahi okudu.

Tören, hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve icazet belgelerinin takdimiyle sona erdi.