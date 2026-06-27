DSİ: Kütahya'da 140 bin dekar arazi sulanacak - Son Dakika
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DSİ: Kütahya'da 140 bin dekar arazi sulanacak

DSİ: Kütahya\'da 140 bin dekar arazi sulanacak
27.06.2026 13:28
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kütahya'da 2026 yılı sulama sezonununda toplam 140 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kütahya'da 2026 yılı sulama sezonununda toplam 140 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, ülkenin su, gıda ve enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik yatırımlarını sürdüren DSİ'nin bir yandan vatandaşları suyun faydalarıyla buluştururken bir yandan da kontrol edilemediği takdirde yıkıcı bir güce dönüşen suyun zararlarını asgariye indirmek maksadıyla projeler ürettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama yatırımlarının Türkiye'nin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Sulama projelerinin yalnızca tarımsal verimi artırmakla kalmadığını ifade eden Balta, tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım sanayisindeki ilerlemelerin yeni istihdam alanlarının oluşmasına da katkı sunduğunu kaydetti.

DSİ'nin, Tarım ve Orman Bakanlığının vizyonu doğrultusunda su kaynaklarının etkin yönetimi için yatırımlarını sürdürdüğünü aktaran Balta, şöyle devam etti:

"Kütahya'da 140 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2026 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1,66 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Kullandığımız her bir damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamızı tavsiye ediyoruz. Bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."

Balta, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezon diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSİ: Kütahya'da 140 bin dekar arazi sulanacak - Son Dakika

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