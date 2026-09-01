Kütahya'da 3 aylık hamile sevgilisini sokak ortasında darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da 3 aylık hamile sevgilisini sokak ortasında darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 3 aylık hamile kız arkadaşı R.Ö'ye sokak ortasında şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. R.Ö, Meydan Mahallesi Delil Sokak'ta çıkan tartışmada Y.K'nin karnına tekme atıp yumruk vurduğunu ve tehdit ettiğini öne sürdü. Hakkında 10 suç kaydı bulunan şüpheli Y.K ise sevgilisinin iddialarını kabul etmedi.

Kütahya'da bir sokakta hamile kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aİle İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvuran 3 aylık hamile R.Ö. (25), bir yıldır birlikte yaşadığı Y.K'nin (26) kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek şikayette bulundu.

Genç kadın ifadesinde, Meydan Mahallesi Delil Sokak'ta çıkan tartışmada Y.K'nin karnına tekme atıp yumruk vurarak darbettiğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

İfade üzerine polislerce gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli Y.K, sevgilisinin iddialarını kabul etmedi.

Hakkında 10 suç kaydı bulunan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Meydan Mahallesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 3 aylık hamile sevgilisini sokak ortasında darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

17:13
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:19:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 3 aylık hamile sevgilisini sokak ortasında darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement