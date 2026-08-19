Kütahya'da 37 Yeni Emniyet Aracı Teslim Edildi - Son Dakika
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Kütahya'da 37 Yeni Emniyet Aracı Teslim Edildi

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Kütahya'da emniyet teşkilatına 37 yeni araç teslim edildi, araç filosu güçlendi.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 37 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni araçlarla emniyet teşkilatının araç filosunun büyük ölçüde yenilendiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce de emniyet ve jandarma teşkilatlarına yeni araçların tahsis edildiğini hatırlatan Işın, şunları kaydetti:

"Bugün de 37 aracı daha hizmete sunarak emniyet teşkilatımızın araç filosunu daha güçlü hale getiriyoruz. Olaylara daha süratli ve zamanında müdahale etmek için ekonomik açıdan bu tür araçlara çok ciddi ihtiyaç vardır. Çok şükür emniyet teşkilatımız çok seri bir şekilde görevini ifa etmektedir."

Işın, Kütahya'nın istatistiklere göre huzur açısından ilk 5 il arasında yer aldığını belirterek, "Hep beraber bunun devam etmesini ve bozulmadan, sıfır suç hedefine ulaşacak şekilde emniyet teşkilatımızla birlikte görevimize devam ediyoruz. Kütahya halkının bunda çok büyük katkısı vardır. Kütahya halkını, devletine ve milletine bağlılığı, kanunlara saygısı ve Türk milletinin anane ve geleneklerine uygun bir toplum yapısını inşa etmedeki örnekliği dolayısıyla tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir de emniyet teşkilatı olarak görevlerini hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkeleriyle, milletin desteğiyle yürüttüklerine değinerek, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşadığı bir şehir inşa etmektir. Bugün teslim aldığımız araçlar, devletimizin güvenlik hizmetlerine verdiği önemin somut bir göstergesidir." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal tarafından dua edilmesinin ardından Vali Işın ve protokol üyeleri yeni araçların anahtarları emniyet personeline teslim etti.

Program, araçların konvoy halinde alandan ayrılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 37 Yeni Emniyet Aracı Teslim Edildi - Son Dakika

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