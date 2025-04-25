Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, derinliği 8,81 km.

25.04.2025 07:47
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Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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