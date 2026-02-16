Kütahya'da "7 Kocalı Hürmüz" Oyununa Yoğun İlgi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "7 Kocalı Hürmüz" oyununa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği; yazarlığını Sadık Şendil'in, yönetmenliğini de Yasin Namaz'ın üstlendiği "7 Kocalı Hürmüz", renkli kostümleri, oyunculuk performansları ve sahne kurgusuyla izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşattı.

Oyunda; Ahmet Kepenek, Asuman Albayrak, Aysel Arpa Ülker, Beyhan Özyurt, Çağatay Mirza Çolak, Ekrem Reşat Azar, Elif Sude Öztürk, Emine Nur Aslan, Fatıma Betül Sert Uslu, Göksel Canlidinç, Kader Yavuz Akpınar, Kayra Ege Albayrak, Murat Tezcan, Nesrin Özyürek, Oğuzhan Çetin, Özkan Kara, Rana Kurtuluş, Yasin Namaz ve Zekeriya Arslan rol aldı.

Kahkahaların eksik olmadığı gecede salonu dolduran tiyatroseverler, sahnedeki tempoya alkışlarla eşlik etti.