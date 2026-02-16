Kütahya'da "7 Kocalı Hürmüz" Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da "7 Kocalı Hürmüz" Oyununa Yoğun İlgi

16.02.2026 10:22  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu, '7 Kocalı Hürmüz' oyunuyla sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Renkli kostümler ve etkileyici performanslarla dolu gecede izleyiciler kahkahalara boğuldu.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "7 Kocalı Hürmüz" oyununa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği; yazarlığını Sadık Şendil'in, yönetmenliğini de Yasin Namaz'ın üstlendiği "7 Kocalı Hürmüz", renkli kostümleri, oyunculuk performansları ve sahne kurgusuyla izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşattı.

Oyunda; Ahmet Kepenek, Asuman Albayrak, Aysel Arpa Ülker, Beyhan Özyurt, Çağatay Mirza Çolak, Ekrem Reşat Azar, Elif Sude Öztürk, Emine Nur Aslan, Fatıma Betül Sert Uslu, Göksel Canlidinç, Kader Yavuz Akpınar, Kayra Ege Albayrak, Murat Tezcan, Nesrin Özyürek, Oğuzhan Çetin, Özkan Kara, Rana Kurtuluş, Yasin Namaz ve Zekeriya Arslan rol aldı.

Kahkahaların eksik olmadığı gecede salonu dolduran tiyatroseverler, sahnedeki tempoya alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Etkinlik, Kütahya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da '7 Kocalı Hürmüz' Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:52:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da "7 Kocalı Hürmüz" Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.